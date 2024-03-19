Мир 19 марта 2024, 01:17 «Реальность такова». США будут учитывать в своих планах, что Путин остается президентом России Салливан: США будут исходить из того, что Путин остается президентом России Unsplash

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Реальность заключается в том, что действующий лидер России Владимир Путин остается президентом РФ, и США будут это учитывать. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Реальность такова, что президент Путин — президент России. <…> Мы продолжим действовать в этой реальности», — сказал он.

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Салливан также добавил, что исход выборов был ожидаем для США, но, с точки зрения американских властей, прошедшее голосование «не отвечало стандартам свободы и справедливости».

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Штаты не станут поздравлять Путина с победой на выборах президента. Другие же страны продолжают направлять российскому главе поздравления. Вечером 18 марта поздравление ему направил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, назвав победу Путина убедительной.