Выборы 19 марта 2024, 06:30 Белый дом публично признал итоги выборов в России Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Путин остался лидером России Unsplash

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Президентские выборы показали, что Владимир Путин остался лидером России. Такова позиция Белого дома, заявил на брифинге пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили ее оценить легитимность прошедших в России выборов. Карин Жан-Пьер сослалась на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Владимир Путин продолжил занимать пост президента, и США выстроят работу исходя из этого обстоятельства.

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«Одна из вещей, которую он [Джейк Салливан] сказал, очевидно, Путин, господин Путин — лидер России», — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необъективности США в оценке выборов. Он объявил, что администрация не намерена прислушиваться к позиции США по этому вопросу.