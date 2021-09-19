Названа явка на выборах в Подмосковье на 10 утра заключительного дня голосования

По состоянию на 10:00 в Московской области проголосовали 1 753 935 человек. Это 29,71% от числа избирателей в регионе, сообщил Мособлизбирком.

Наиболее активная явка избирателей ожидается на выборах в Подмосковье в воскресенье.

Лидерами по явке в Московской области по итогам первых двух дней голосования стали Орехово-Зуевский, Коломенский и Балашихинский округа. Все они уже перешли порог 30-процентной явки, сообщил ранее глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

Сегодня в Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. В регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления семи городских округов.