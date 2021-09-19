Лидерами среди округов по явке в Московской области по итогам двух дней голосования стали Орехово-Зуевский, Коломенский и Балашихинский округа. Все они перешли порог 30-процентной явки за два дня, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Гнаться за явкой в настоящий момент не имеет смысла. Все-таки округа имеют территориальные особенности, некоторые являются отдаленными от Москвы. Там традиционно явка чуть выше — как, видимо, Орехово-Зуево, Коломна и Балашиха большие муниципалитеты. Балашиха включает в себя один округ — вся Балашиха, не имеет внутри дополнительных городских округов», — отметил он.

Березкин подчеркнул, что другие округа тоже продемонстрировали хорошие показатели.

«Если явка составила 28,48% на 20:00 вчерашнего дня, то по большому счету все остальные муниципалитеты, если отстают, то на несколько процентов», — пояснил глава Мособлизбиркома.

По данным избирательной комиссии региона, всего в Московской области 5 903 519 избирателей. За 17 и 18 сентября в области проголосовали 1 681 388 человек. В Подмосковье работает 4092 участка, где можно сделать свой выбор.

Отдельно Березкин коснулся замечаний относительно избирательного процесса. По его словам, Мособлизбирком не зафиксировал серьезных нарушений. Комиссия получила 13 обращений и жалоб, 21 обращение поступило в ТИК и 287 в участковые избирательные комиссии.

«По всем этим жалоб ведется работа, в основном это технические нарушения, которые можно исправить, и они были исправлены после подачи заявлений», — подчеркнул он.

По его словам, были обращения о видеонаблюдении. При проверке комиссия установила, что технических отключений было незначительное количество и на очень короткий срок.