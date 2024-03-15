Важное 15 марта 2024, 16:43 Мощную DDOS-атаку устроили на систему видеонаблюдения на выборах ЦИК: почти 10,5 тысячи DDOS-атак устроили хакеры на ресурсы ДЭГ Unsplash

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Центризбирком сообщил о почти 10,5 тысячи атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России. Основной удар принял сам портал голосования, уточнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Серьезная DDOS-атака также зафиксирована на систему видеонаблюдения на избирательных участках, но мы подстраховались», — добавила глава комиссии.

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До этого Памфилова сообщила о хакерской атаке на ресурсы Тюменской области. Однако специалисты с ней справились. Вопрос противодействия атакам обсудят в Центризбиркоме 16 марта.

В России позитивно отнеслись к проведению онлайн-голосования, поскольку это быстро и удобно. По данным ВЦИОМ, такого мнения придерживаются более 50% граждан.