Выборы 15 марта 2024, 14:34 Больше половины россиян положительно оценили онлайн-голосование Глава ВЦИОМ Федоров: свыше 50% россиян позитивно отнеслись к онлайн-голосованию Телеканал «360»

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Более половины россиян позитивно относятся к онлайн-голосованию. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на международной конференции.

«Больше половины россиян одобряют онлайн-голосование. Около 40% негативно относятся», — подчеркнул он.

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По словам Федорова, 90% опрошенных россиян заявили, что голосовать онлайн удобно. А 4% назвали дистанционные выборы некомфортными.

Около 78% знают, где находится их участок для голосования. Они же уже бывали там. Примерно 11% респондентов не знают, где расположен их участок. Также ВЦИОМ выяснил, что чем старше избиратель, тем регулярнее ходит голосовать.

Респондентов спросили, как Центризбирком справляется с выборами. Около 68% ответили, что хорошо. А 9% опрошенных не понравилась работа комиссии.

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Контроль за соблюдением голосования 49% респондентов хорошо оценили. Еще 19% — плохо. Также 43% опрошенных указали на качественный подсчет голосов. А 24% назвали этот процесс неудовлетворительным.

У россиян также спрашивали, что они думают насчет деятельности наблюдателей на выборах. Из всех опрошенных 55% заявили, что их работа повышает честность голосования. А 2% считают, что присутствие наблюдателей, наоборот, снижает честность выборов.

Около 80% респондентов положительно высказались о видеонаблюдении. Еще 3% — отрицательно.

Также у россиян спросил мнение насчет трехдневного голосовая. Около 14% респондентов ответили, что пятница — наиболее удобный день выборов. По 33% опрошенных выбрали субботу и воскресенье.

Сам Федоров добавил, что проголосовал в пятницу, 15 марта. Он уточнил, что на это ему понадобилось всего три минуты.