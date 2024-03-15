15 марта 2024, 15:02
Хакеры пытались взломать систему видеонаблюдения в Тюменской области
Памфилова: на систему видеонаблюдения в Тюменской области совершили кибератаку
Неизвестные совершили сильнейшую кибератаку на систему видеонаблюдения в Тюменской области. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на конференции в ЦИК.
«Сегодня была сильнейшая кибератака в Тюменской области. Но мы справляемся, у нас сильные специалисты», — подчеркнула она.
Реклама
Памфилова отметила, что дистанционное электронное голосование — непростая система, требующая сложного зачина. В ЦИК планируют подробнее обсудить ДЭГ и кибератаки 16 марта.
Как отметил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, больше половины опрошенных россиян позитивно оценили онлайн-голосование. А около 90% назвали ДЭГ удобной функцией.
На конференции Памфилова назвала российскую избирательную систему уникальной и независимой. Она выстроена на принципе федерализма, подчеркнула глава Центризбиркома.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Хакеры
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама