Происшествия 15 марта 2024, 15:02 Хакеры пытались взломать систему видеонаблюдения в Тюменской области Памфилова: на систему видеонаблюдения в Тюменской области совершили кибератаку Unsplash

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Неизвестные совершили сильнейшую кибератаку на систему видеонаблюдения в Тюменской области. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на конференции в ЦИК.

«Сегодня была сильнейшая кибератака в Тюменской области. Но мы справляемся, у нас сильные специалисты», — подчеркнула она.

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Памфилова отметила, что дистанционное электронное голосование — непростая система, требующая сложного зачина. В ЦИК планируют подробнее обсудить ДЭГ и кибератаки 16 марта.

Как отметил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, больше половины опрошенных россиян позитивно оценили онлайн-голосование. А около 90% назвали ДЭГ удобной функцией.

На конференции Памфилова назвала российскую избирательную систему уникальной и независимой. Она выстроена на принципе федерализма, подчеркнула глава Центризбиркома.