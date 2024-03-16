Выборы 16 марта 2024, 14:44 Мексиканский наблюдатель указал на преимущества трехдневного голосования Наблюдатель Мансера: трехдневное голосование дает избирателям время определиться РИА «Новости»

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Трехдневное голосование на выборах президента России позволяет избирателям определиться. Об этом РИА «Новости» сказал мексиканский наблюдатель Навор Альберто Рохас Мансера.

«Очень интересная выборная система, в вашей стране она меня очень привлекла. Подход к выборам с точки зрения трехдневного голосования говорит о том, что у граждан России много времени для того, чтобы определиться с выбором», — отметил он.

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Выборы президента стартовали 15 марта в 08:00 и завершатся 17 марта в 20:00. По состоянию на 13:35 субботы, 16 марта, явка по всей России превысила 40%. В ЦИК подчеркивали, что голосование проходит в штатном режиме.

Высокий уровень организации выборов в России отметил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян. Он заявлял, что не получал жалоб от избирателей или других наблюдателей.