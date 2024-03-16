Выборы 16 марта 2024, 13:07 Д’Артаньян высоко оценил организацию президентских выборов в России Французский политик д`Артаньян: выборы в России хорошо организованы РИА «Новости»

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Выборы президента России проходят в условиях спокойной обстановки и хорошей организации. Об этом РИА «Новости» сказал французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, который прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя.

Д’Артаньян ранее занимал пост депутата Европарламента, а также был сенатором во Франции. В настоящее время он входит в Радикальную партию Франции, визит в ДНР стал для политика первым.

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«Я вижу, что выборы хорошо организовали. Все проходит абсолютно точно так, как и во Франции. Ничто не мешает избирателям получить бюллетени, отправиться в изолированную кабинку и сделать свой выбор», — сказал политик.

Он признался, что не получал жалоб от местных наблюдателей или избирателей, а также не заметил проблем на избирательных участках.

«Проблем нет. Я бы указал, если бы что-то заметил. Мне известно, что такое выборы, я избирался на протяжении 40 лет», — добавил де Монтескью-Фезансак д`Артаньян.

Выборы президента России стартовали 15 марта и продлятся до 17 марта.