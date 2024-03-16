Важное 16 марта 2024, 13:42 Явка на выборах президента России превысила 40% ЦИК: явка на президентских выборах днем 16 марта достигла 40,05% РИА «Новости»

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Во второй день президентских выборов явка избирателей в целом по стране на 13:35 по московскому времени составила 40,05%. Данные привел ЦИК.

На всех избирательных участках работают наблюдатели, они следят за прозрачностью проведения выборов. По мнению депутата Госдумы, исполнителя Дениса Майданова, явка на выборах хорошая. Ожидается, что россияне активно будут голосовать во второй половине субботы и в воскресенье.

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Цифры, связанные с ходом голосования в разных регионах страны, отображаются на информационном табло в ЦИК.

Итоговая явка в первый день основного голосования 15 марта составила 38,35%. Сюда же вошел процент избирателей, которые проголосовали онлайн. В ЦИК подтвердили, что голосование проходило в штатном режиме.