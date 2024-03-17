17 марта 2024, 23:55
«Одна команда». Путин поблагодарил Россиян, проголосовавших на выборах
Путин поблагодарил Россиян, проголосовавших на выборах
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан, которые проголосовали на выборах. Он напомнил, что источником власти в стране является российский народ.
«Мы все — одна команда», — заявил глава государства.
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Ранее Владимир Путин заявил, что в России сейчас есть все условия для того, чтобы страна стала еще крепче, сильнее и эффективнее. Кроме того, в своем штабе он вспомнил про Авдеевку в Донецкой Народной Республике, которую ранее освободила российская армия. По словам президента, необходимо сделать все, чтобы поддержать жителей разрушенного города.
Ранее стало известно, что по результатам обработки 60% бюллетеней Владимир Путин одержал победу на выборах президента с результатом 87,26% голосов.
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Выборы президента — 2024
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