Выборы 17 марта 2024, 23:55 «Одна команда». Путин поблагодарил Россиян, проголосовавших на выборах Путин поблагодарил Россиян, проголосовавших на выборах

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Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан, которые проголосовали на выборах. Он напомнил, что источником власти в стране является российский народ.

«Мы все — одна команда», — заявил глава государства.

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Ранее Владимир Путин заявил, что в России сейчас есть все условия для того, чтобы страна стала еще крепче, сильнее и эффективнее. Кроме того, в своем штабе он вспомнил про Авдеевку в Донецкой Народной Республике, которую ранее освободила российская армия. По словам президента, необходимо сделать все, чтобы поддержать жителей разрушенного города.

Ранее стало известно, что по результатам обработки 60% бюллетеней Владимир Путин одержал победу на выборах президента с результатом 87,26% голосов.