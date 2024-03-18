Выборы 18 марта 2024, 02:31 Уже не догнать. Стали известны итоги выборов после подсчета 90% протоколов Путин набрал 87,20% голосов после обработки 90% протоколов РИА «Новости»

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Действующий президент России Владимир Путин получил на выборах 87,20% голосов после обработки 90% протоколов. Об этом сообщил ЦИК России.

На втором месте стоит кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого свои голоса отдали 4,28% избирателей. У представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова — 3,93%, а у представителя ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,17%.

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Глава государства рассказал, как отметит победу на президентских выборах. Он отметил, что планирует побеседовать с генеральным штабом и с министром обороны.

Ранее Путин заявил, что единственным источником власти в РФ является российский народ. По его словам, государство будет и дальше защищать свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.