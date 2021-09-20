КПРФ победила на выборах в Госдуму в Ненецком округе

КПРФ одерживает победу на выборах в Госдуму в Ненецком округе. Там после обработки 100% протоколов партия набрала 31,98% голосов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на окружную избирательную комиссию.

На второй месте — «Единая Россия» с 29,06% голосов, тройку замыкает ЛДПР с 11,19%, затем следует «Справедливая Россия — За правду» с 7,97%, у «Новых людей» 5,39%.

Ненецкий округ уже второй раз подряд показал отличный от другой части России результат на выборах. В 2020 году этот округ единственный в РФ не поддержал поправки в Конституцию.

После обработки 80% протоколов «Единая Россия» продолжает удерживать лидерство на выборах в Госдуму. Она получила 49% голосов, на втором месте — КПРФ (19,82%), на третьем — ЛДПР (7,55%).

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что получит в Госдуме VIII созыва 315 мест, согласно результатам подсчета голосов на 08:00 20 сентября.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. Новый созыв нижней палаты парламента избирается на пятилетний срок по смешанной системе: 225 депутатов пройдут в Думу по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.