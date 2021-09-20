Турчак заявил, что «Единая Россия» получит 315 мест в новой Госдуме

«Единая Россия» получает в Госдуме VIII созыва 315 мест, согласно результатам подсчета голосов на 08:00 понедельника. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Единороссы получают 120 мандатов в рамках голосования по партийным спискам. Кандидаты от партии также побеждают в 195 одномандатных округах.

«Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 08:00 по спискам „Единая Россия“ набирает более 48% голосов», — процитировало Турчака РИА «Новости».

«Единая Россия» сохранит в Госдуме VIII созыва конституционное большинство, для которого партии необходимо получить более 300 мандатов.

Парламентские выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. Новый созыв нижней палаты избирается на пятилетний срок по смешанной системе: 225 депутатов пройдут в Госдуму по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета 80% протоколов «Единая Россия» получила на думских выборах 49,42% голосов. На втором месте КПРФ (19,82%), на третьем — ЛДПР (7,55%).