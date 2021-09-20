Отрыв «Единой России» на выборах в Госдуму увеличился после обработки 80% протоколов

Партия «Единая Россия» укрепляет лидерство на выборах в Госдуму после подсчета 80% протоколов. По последним данным ЦИК, «Единая Россия» получила 49,42% голосов по федеральному округу. На втором месте КПРФ с 19,82%, на третьем — ЛДПР с 7,55%.

Предварительно в пятерку лидеров попала «Справедливая Россия — За правду» с 7,37%, и «Новые люди» с 5,37%.

Представители «Единой России» лидируют в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ — в 15, от «Справедливой России — За правду» — в восьми. ЛДПР, «Яблоко», Гражданская платформа, «Родина» и Партия Роста имеют по одному кандидату-лидеру. Такая информация также появилась после обработки ЦИК 80% протоколов.

РИА «Новости» напомнило, что на выборах в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» взяла 203 места по одномандатным округам, «Справедливая Россия» и КПРФ — по семь, ЛДПР — пять.

Ранее стало известно, что на выборах губернатора Хабаровского края победу одержал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. После обработки 100% протоколов он получил 56,81% голосов избирателей.