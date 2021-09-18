«Конь в пальто» пришел голосовать на выборах в Ялте

Житель Ялты произвел фурор на избирательном участке, явившись голосовать в маске коня и пальто. Об этом рассказала глава городской администрации Янина Павленко.

На своей странице в Facebook чиновница опубликовала фото и видео с «конем», которого со смехом провожали члены избирательной комиссии. В таком виде избиратель явился на участок в первый день голосования, 17 сентября.

«Такие разные избиратели Ялты. На 535-м участке проголосовали молодожены Артур и Татьяна Голубенковы, (совет да любовь), на 514-м — конь в пальто (без комментариев). Ждем завтра и в воскресенье. Всех!!!» — написала Павленко.

Комичности образу коня добавлял скомканный пакет в руке, но при этом на пальто у него были золотистые обшлага. С выбором обуви он, вероятно, не стал заморачиваться и предпочел кроссовки.

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