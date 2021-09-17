На избирательном участке в Москве устроили погоню за енотом

В штабе участковой избирательной комиссии в Москве семь минут ловили енота. Животное проворно убегало от полиции.

О ловле енота рассказал в своем Telegram-канале руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Чего только ни увидишь в штабе — в УИК № 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции», — написал он.

Кто и зачем решил взять с собой енота на выборы, неизвестно. В Сети уже появилось видео погони за зверьком. Один из присутствующих пытался взять его на руки, но тот проворно выскочил и умчал в противоположный угол помещения. Остальные снимали происходящее на видео. Хотя Венедиктов написал, что енота ловила полиция, на кадрах записи видно, что сначала стражи порядка не вмешивались в происходящее.