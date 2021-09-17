«Сама потянула к участку». Олег Сирота проголосовал со своей козой Меркель в Истре

Сыровар Олег Сирота проголосовал вместе с домашней козой Меркель в Истре. По его словам, она сама потянула к участку, будто почувствовала начало выборов. Проблем не возникло — гостей пропустили, вручив бюллетень.

Фермер традиционно проголосовал на участке в Кострове. Он подчеркнул, что это гражданский долг каждого.

Меркель сама потянула меня к избирательному участку. Прям как почувствовала, что сегодня день голосования. Я по телевизору видел, что можно приходить с домашними животными. У меня домашнее животное — коза Олег Сирота.

Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

«Никаких проблем не было. Нас пустили, выдали бюллетень. Меркель очень понравилось голосовать, поэтому, думаю, это станет нашей традицией», — отметил сыровар.

Центр наблюдения за выборами в Подмосковье уже назвали одним из образцовых.