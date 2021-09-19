Явка на выборах в Госдуму в Москве по итогам двух дней превысила 34,4%

По итогам 18 сентября явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосования превысила 34,4%. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, на 20:00 по московскому времени 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовали более 1 миллиона человек, сообщил ТАСС.

«Так, общая явка в Москве — 34,42%», — отметил глава Московской избирательной комиссии.

Выборы в Госдуму проходят в этом году течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Жители Москвы также выбирают депутатов Московской городской думы в двух округах, в районе Щукино проходят выборы муниципальных депутатов. Возможность голосовать онлайн у москвичей есть на выборах всех трех уровней.

В Подмосковье, помимо депутатов Госдумы, жители голосуют за кандидатов в Мособлдуму. По итогам первых двух дней явка в регионе превысила 26%. Такие данные на 18:00 18 сентября озвучил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. Результаты голосования огласят ко вторнику, 21 сентября.