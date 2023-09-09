09 сентября 2023, 20:25
Все избирательные участки в Подмосковье оборудовали системами видеофиксации
«360»: все избирательные участки Подмосковья оборудовали системами видеофиксации
Все избирательные участки Московской области оборудовали системами видеофиксации и видеорегистрации. При необходимости, например, в случае нарушения, записи можно будет поднять и просмотреть. О работе наблюдательного центра рассказал обозреватель «360» Михаил Ракитский.
В этом году в Московской области зарегистрированы шесть миллионов избирателей. В регионе работает четыре тысячи участков. Все они оборудованы специальными видеосистемами. Это необходимо, чтобы достичь полной прозрачности и легитимности выборов.
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Завтра наблюдательный центр фактически уйдет в ночную смену — начнется подсчет голосов, а 11 сентября он продолжит свою работу.
Председатель Совета Подмосковья по правам человека Марина Юденич ранее заявила, что существенных нарушений за минувший день мониторинговая группа не зарегистрировала.
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