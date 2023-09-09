Выборы 09 сентября 2023, 21:40 Избирательные участки в Московской области закрылись в 20:00 Избирательные участки в Московской области закрылись в 20:00 РИА «Новости»

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Второй день голосования завершился в Подмосковье. Ровно в 20:00 все избирательные участки закрылись. Об этом сообщил Мособлизбирком в своем Telegram-канале.

Прорези всех стационарных ящиков закрыли опечатываемыми заглушками до завтрашнего дня.

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По данным мониторинговой комиссии, существенных нарушений сегодня не зарегистрировали. Поступало несколько сообщений, но они не подтвердились.

Все избирательные участки Московской области оборудовали системами видеофиксации и видеорегистрации. Это позволило сделать выборы еще более прозрачными и легитимными.

Завтра, 10 сентября, стартует последний день трехдневного голосования. Участки начнут работу в 08:00.