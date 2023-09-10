Важное 10 сентября 2023, 11:23 Явка на выборах в Подмосковье достигла 44,19% Телеканал «360»

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Явка на выборах в Московской области достигла 44,19%. На избирательных участках проголосовали уже 2 481 782 человека. Таковы данные Мособлизбиркома на 10:00.

В формате дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 369 039 человек.

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Всего в регионе 6 614 087 избирателей.

ЦИК назвал Москву и Московскую область лидерами России по удобству, прозрачности и легитимности голосования. В Подмосковье также открылось уникальное для страны количество избирательных участков — более 3,9 тысячи. Зампред ЦИК Николай Булаев также обратил внимание на то, что регион за собственные деньги закупил 1,1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней.

На избирательных участках в регионе ведется видеонаблюдение. Представители партий, в том числе кандидаты от них, могут наблюдать за процедурой голосования в режиме реального времени.

В Московской области выборы проходят с 8 сентября. Сегодня — основной, завершающий день голосования.