Выборы 10 сентября 2023, 11:25 ЦИК назвал Подмосковье лидером в России по прозрачности и удобству голосования Зампред ЦИК Булаев: число избирательных участков в Подмосковье уникально для РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество открывшихся в Московской области избирательных участков — более 3,9 тысячи — уникально для России. Об этом на брифинге заявил зампред ЦИК Николай Булаев. Он добавил, что регион наряду со столицей также стал лидером по удобству и прозрачности голосования.

«Это количество уникально по всей стране. Москва и Московская область — лидеры по применению всего, о чем мы говорим — это контроль, удобство, прозрачность, легитимность», — констатировал Булаев.

Реклама

Он напомнил, что регион закупил за свои деньги 1,1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у всех кандидатов от партий есть возможность наблюдать за процедурой голосования по видео. На всех участках присутствуют наблюдатели. Возможные недочеты в процедуре голосования, если их выявят, «разберут по косточкам».