Выборы 10 сентября 2023, 08:22 Более 3,9 тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье Телеканал «360»

Читать 360tv в

Сегодня, в основной день голосования, в Московской области открылся 3971 избирательный участок. Они заработали в 08:00. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Из всех открывшихся участков 3928 образованы в общем порядке, 43 — временные.

Реклама

В Подмосковье выбирают губернатора, депутата облдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17 и парламентариев в Советы депутатов в 10 городских округах.

К 20:00 субботы явка на выборы в регионе составила 43,33%. На избирательные участки прошел 2 420 501 человек. В формате дистанционного электронного голосования проголосовали еще 358 683 человека, всего же на ДЭГ заявлялся 445 26.

Существенных нарушений в процедуре выборов в Подмосковье не наблюдалось. Единичные сообщения о возможных нарушениях не подтвердились. Все участки оборудовали системой видеофиксации и видеорегистрации, что позволяет следить за выборным процессом в режиме реального времени и при необходимости быстро разбираться в возникающих нештатных ситуациях.