10 сентября 2023, 08:22
Более 3,9 тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье
Сегодня, в основной день голосования, в Московской области открылся 3971 избирательный участок. Они заработали в 08:00. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Из всех открывшихся участков 3928 образованы в общем порядке, 43 — временные.
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В Подмосковье выбирают губернатора, депутата облдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17 и парламентариев в Советы депутатов в 10 городских округах.
К 20:00 субботы явка на выборы в регионе составила 43,33%. На избирательные участки прошел 2 420 501 человек. В формате дистанционного электронного голосования проголосовали еще 358 683 человека, всего же на ДЭГ заявлялся 445 26.
Существенных нарушений в процедуре выборов в Подмосковье не наблюдалось. Единичные сообщения о возможных нарушениях не подтвердились. Все участки оборудовали системой видеофиксации и видеорегистрации, что позволяет следить за выборным процессом в режиме реального времени и при необходимости быстро разбираться в возникающих нештатных ситуациях.
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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