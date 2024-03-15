Важное 15 марта 2024, 14:06 Явка на выборах президента России приблизилась к 9% ЦИК: явка на выборах президента РФ на 14:00 составила 8,95% РИА «Новости»

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На выборах президента России проголосовали почти 9% избирателей. Центризбирком озвучил данные о явке по состоянию на 14:00.

Явка на выборах президента России в целом по стране достигла 8,95%. В системе дистанционного электронного голосования выдали 1 701 241 бюллетень, или 35,68% от общего количества зарегистрированных. Приняли 1 627 916 бланков для голосования, 34,14%.

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В Московской области избиратели получили 259 185 бюллетеней, 30% от общего числа, приняли 242 697, или 28,1%.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Выборы продлятся с 15 по 17 марта. В досрочном голосовании приняли участие более 2,3 миллиона россиян. Среди проголосовавших — артисты Надежда Бабкина и Стас Михайлов, глава МЧС России Александр Куренков и ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.