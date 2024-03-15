Общество 15 марта 2024, 14:07 «Получите кайф». Бабкина рассказала наблюдателям о выборах в России Певица Бабкина сообщила наблюдателям о прозрачности выборов президента России РИА «Новости»

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В разговоре с австрийскими наблюдателями на избирательном участке певица Надежда Бабкина заявила, что голосование в России проходит с полным соблюдением закона и без каких-либо фальсификаций. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Заслуженная артистка России приняла участие в голосовании на президентских выборах, поддержав одного из претендентов на высший пост. Она сообщила, что общалась с представителями Австрии, которые наблюдают за ходом голосования. По мнению певицы, они получат удовольствие, увидев, как хорошо отлажен процесс.

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«Я им говорю: наблюдайте, и вы получите кайф. Потому что у нас, на самом деле, все абсолютно законно, никаких подлогов нет», — рассказала Бабкина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в первый день выборов президента России. Она отметила интерес зарубежных стран к выборам в стране. По ее словам, только по линии Федерального Собрания приехали более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств.