Выборы 14 марта 2024, 17:55 Более 2,3 миллиона россиян досрочно проголосовали на выборах президента ЦИК: более 2,3 миллиона россиян досрочно проголосовали на выборах президента РИА «Новости»

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В досрочном голосовании на выборах президента России приняли участие более 2,3 миллиона человека. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Такого у нас никогда не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации», — отметила глава ЦИК.

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Она напомнила, что в этом году в выборах участвуют жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожская, Херсонская области.

В ДНР с 25 февраля работали некоторые участковые избирательные комиссии, на которых голосовали российские военнослужащие. А 10 марта на территории республики члены участковых избиркомом работали на выезде. Все это помогло обеспечить безопасность избирателей.