Важное 17 марта 2024, 12:22 Более 125 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом МИД: в 111 странах за рубежом на выборах проголосовали 125 428 россиян РИА «Новости»

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За пределами России на выборах президента проголосовали 125 428 граждан страны на 230 избирательных участках. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По состоянию на 10:00 по московскому времени 17 марта 125 428 россиян проголосовали за рубежом в 111 странах на 230 избирательных участках», — написала она.

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Захарова отметила, что ряд участков еще только откроются сегодня с учетом разницы во времени.

«Эти данные являются ответом всем, кто пытался информационно извратить ход голосования или распространить дезинформацию. Российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей», — добавила представитель ведомства.

Ранее Захарова пригрозила послу Великобритании в России за публичное непризнание результатов выборов в Донбассе и Крыму. Она отметила, что его вызовут в МИД, если такие заявления не прекратятся.