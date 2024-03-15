Важное 15 марта 2024, 20:42 Явка на выборах президента России 15 марта превысила 30% ЦИК: 15 марта явка на президентских выборах к 20:00 достигла 33,80% РИА «Новости»

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Общая явка к 20:00 первого дня голосования на выборах президента РФ составила 33,80%. Об этом сообщил ЦИК России.

По данным информационного табло Центральной избирательной комиссии, явку свыше 50% зафиксировали в девяти регионах России.

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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах в своей резиденции в Ново-Огареве в формате онлайн.

По данным ЦИК, в первый день голосования явка избирателей на президентских выборах, по данным на 18:00, составила 25,57%.

Выборы президента России впервые проходят в формате трехдневного голосования. Наблюдателями на участки вышли более 333,5 тысячи человек.