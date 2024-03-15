Важное 15 марта 2024, 19:19 Путин проголосовал на выборах президента Путин проголосовал онлайн на президентских выборах

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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин отдал свой голос на президентских выборах в формате онлайн. Выбор он сделал в своей резиденции в Ново-Огареве.

В электронном формате в том числе проголосовали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.

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По информации ЦИК, в первый день голосования явка избирателей на президентских выборах, по данным на 18:00, превысила 25%.

Выборы президента России пройдут 15 по 17 марта. В новых регионах голосование стартовало досрочно, в нем приняли участие более двух миллионов человек.