15 марта 2024, 19:19
Путин проголосовал на выборах президента
Путин проголосовал онлайн на президентских выборах
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин отдал свой голос на президентских выборах в формате онлайн. Выбор он сделал в своей резиденции в Ново-Огареве.
В электронном формате в том числе проголосовали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.
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По информации ЦИК, в первый день голосования явка избирателей на президентских выборах, по данным на 18:00, превысила 25%.
Выборы президента России пройдут 15 по 17 марта. В новых регионах голосование стартовало досрочно, в нем приняли участие более двух миллионов человек.
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
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