Выборы 15 марта 2024, 18:10 Явка на выборах президента России превысила 25% к 18:00 15 марта ЦИК: явка на выборах президента 15 марта достигла 25,57% к 18:00 15 марта РИА «Новости»

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В первый день голосования явка избирателей на президентских выборах, по данным на 18:00, достигла 25,57%. Об этом сообщил ЦИК России.

По состоянию на 16:00 явка составляла 23,02%. Активнее всего голосуют жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.

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Граждане России могли приняли участие в досрочном голосовании с 25 февраля по 14 марта. По данным Центризбиркома, за своего кандидата отдали голоса почти 2,6 миллиона россиян. По данным ЦИК на 15:00, 15 марта явка составляла 10,99%.

Голосование на выборах президента России продлится с 15 по 17 марта. В таком формате выборы проходят впервые. Наблюдателями на участках вышли свыше 333,5 тысячи человек.