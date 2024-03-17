Выборы 17 марта 2024, 14:38 Очереди выстроились на избирательных участках за рубежом Посольства России рассказали о высокой явке на выборы в зарубежных странах

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Проживающие за рубежом граждане России в воскресенье, 17 марта, отправились в посольства страны, чтобы проголосовать на выборах. Об этом в социальных сетях сообщили пресс-службы посольств.

Посольство России в Германии заявило, что с раннего утра у здания дипломатического представительства в Берлине выстроилась многолюдная очередь из желающих проголосовать на выборах.

Высокую явку зафиксировали в посольстве России во Франции.

«Граждане России активно приходят на избирательный участок № 8308 в Париже, несмотря на дождливую погоду. Ждем вас! Вместе мы сила — голосуем за Россию!» — отметили дипломаты.

Посольство России во Франции / Telegram Посольство России во Франции / Telegram Посольство России во Франции / Telegram Посольство России во Франции / Telegram Посольство России во Франции / Telegram

Пресс-служба посольства в Израиле отметила, что выборный процесс проходит спокойно и без эксцессов.

Также о высокой явке избирателей сообщило посольство России в Великобритании. Посол Андрей Келин отметил, что она выше среднестатистической по избирательному участку.

Посольство России в Великобритании / Telegram Посольство России в Великобритании / Telegram Посольство России в Великобритании / Telegram Посольство России в Великобритании / Telegram

«Безопасность на избирательном участке в посольстве обеспечивает служба дежурных комендантов и усиленный наряд британской полиции. Мы получили от МИД заверения, что британские силовые структуры будут помогать нам в обеспечении безопасности избирателей и членов избирательной комиссии», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента в России превысила 65%.