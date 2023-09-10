Выборы 10 сентября 2023, 15:42 Избирательные участки завершили свою работу в ДНР и Херсонской области Избирательные участки закрылись в Херсонской области и ДНР РИА «Новости»

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Избирательные участки в ДНР и Херсонской области закрылись в 15:00. Регионы показали высокую явку на выборы. Об этом сообщил ТАСС.

«Принято постановление, что в 15:00 закрываются участки. Некоторые участки закрываются еще раньше, если у них все проголосовали», — заявили в Избиркоме ДНР.

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В Донецкой Народной Республике явка на текущих выборах составила более 75%. В Херсонской области участки 10 сентября работали с 08:00 до 15:00 по московскому времени. Явка в регионе в третий день единого дня голосования составила 64,45%.

Новые регионы смогли показать самую высокую в России явку на голосование. Свой голос отдали более половины жителей новых территорий. В Запорожской области проголосовали более 53% избирателей. Явка в ЛНР составила свыше 60%.

Во второй день выборов Московская область показала явку свыше 43%. В выборах мэра приняли участие более 2,6 миллиона москвичей. С помощью электронного голосования свои голоса отдали 358 683 жителя региона.