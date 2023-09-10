Выборы 10 сентября 2023, 23:16 Избирательную систему России назвали прозрачной и открытой Глава ЦИК Панфилова заявила о прозрачности и открытости избирательной системы РФ РИА «Новости»

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Избирательная система в России очень прозрачная и открытая, о любом нюансе быстро становится известно, никакие тайны не получится скрыть. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, чьи слова привел ТАСС.

«И даже те нарушения, которые были, которые мы разбирали, благодаря нашим совместным [действиям] ничего сейчас невозможно скрыть в избирательном процессе», — сказала она.

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Также Памфилова заявила о большом количестве DDoS-атак на официальные сайты — более 30 тысяч. По ее словам, такие показатели демонстрируют большой интерес к выборам. Интернет-ресурсы выдержали шквал атак благодаря высокому запасу прочности. Глава ЦИК отметила, что с уверенностью смотрит «в будущее по этому поводу».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) никак не повлияли на избирательный процесс в России. Он отметил, что провайдер готов к будущему расширению такой системы.