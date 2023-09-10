Общество 10 сентября 2023, 22:18 Ресурсы ЦИК за 3 дня голосования выдержали более 30 тысяч DDoS-атак Памфилова: ресурсы ЦИК за 3 дня голосования выдержали более 30 тысяч DDoS-атак unsplash.com

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Ресурсы Центризбиркома России за три дня голосования выдержали более 30 тысяч DDoS-атак. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщил ТАСС.

Судя по количеству атак на сайты Центризбиркома, интерес к выборам большой, отметила Памфилова. Кроме того, продолжались активные попытки дискредитировать выборы по всем направлениям.

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«Выдержали. Запас прочности большой. Поэтому мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу», — подчеркнула глава ЦИК РФ.

Западные государства усилили работу спецслужб и агентов влияния перед президентскими выборами в России. Страны НАТО стали чаще применять методы запугивания, а также организовывать политические убийства и диверсии.

Памфилова ранее выразила благодарность наблюдателям, которые прибыли из других стран, чтобы контролировать избирательный процесс.