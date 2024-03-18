Выборы 18 марта 2024, 16:20 Индийский премьер направил Путину поздравления с переизбранием Премьер Индии Моди поздравил Путина с переизбранием на пост президента РИА «Новости»

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Глава правительства опубликовал пост в социальной сети Х.

Индийский премьер выразил надежду на совместную работу по укреплению отношений двух государств.

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«Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — написал Моди.

На должность президента России претендовали четыре кандидата, зарегистрированных Центризбиркомом, — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.

Действующий президент получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов. Сам российский лидер высоко оценил организацию выборов. По его словам, Россия поделится опытом в совершенствовании демократических процедур с другими странами.