18 марта 2024, 16:20
Индийский премьер направил Путину поздравления с переизбранием
Премьер Индии Моди поздравил Путина с переизбранием на пост президента
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Глава правительства опубликовал пост в социальной сети Х.
Индийский премьер выразил надежду на совместную работу по укреплению отношений двух государств.
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«Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — написал Моди.
На должность президента России претендовали четыре кандидата, зарегистрированных Центризбиркомом, — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.
Действующий президент получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов. Сам российский лидер высоко оценил организацию выборов. По его словам, Россия поделится опытом в совершенствовании демократических процедур с другими странами.
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Выборы президента — 2024
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