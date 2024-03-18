Власть 18 марта 2024, 01:54 «Прозрачно и цивилизованно». Путин сравнил организацию выборов в России и США Путин: Россия готова делиться с другими странами опытом организации выборов

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Россия готова делится опытом организации выборов, который направлен на совершенствование системы демократических процедур. Такой ответ президент Владимир Путин дал корреспонденту «360» Ксении Жеребцовой на вопрос о передаче опыта проведения выборов другим странам.

Он напомнил, как пару лет назад некоторые сотрудники администрации выражали сомнения по поводу надежности электронного голосования, а некоторые, наоборот, говорили о необходимости расширения этих возможностей.

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«В итоге, победила точка зрения тех, кто посчитал, что это прозрачно, цивилизованно и дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права за счет прозрачности и объективности», — сказал Путин.

При этом глава государства для сравнения напомнил, как проходит голосование на выборах в США по почте.

«А это что — время голосования закончено, а бюллетени можно вбрасывать до 00:00, потому что штемпель ставят на почте в те сутки, которые еще не закончились. Там никто его не контролирует. Купили за 10 долларов один голос, а потом скупили 1000 голосов. Пришли пачкой вбросили и все, вот и голосование. Вот вам и демократия. У нас ничего подобного нет» — отметил он.

Россия совершенствует свою систему демократических процедур в ходе предвыборных кампаний и будет рада ею поделиться со всеми, кто этого хочет и «относится доброжелательно к тому, что мы делаем», резюмировал Путин.

После обработки 80% протоколов действующий президент России Владимир Путин получил на выборах 87,16% голосов.