17 марта 2024, 10:44
Харитонов проголосовал на выборах президента
Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России
Депутат Госдумы Николай Харитонов проголосовал на выборах. Об этом сообщили «Известия».
Политик посетил избирательный участок в здании школы № 1317 в Москве. Он выразил надежду на достойный и хороший результат по итогам выборов.
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«В воскресенье заключительный день выборов. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — сказал политик.
Харитонов участвует в выборах президента от Коммунистической партии России. Также на пост главы государства претендуют действующий президент Владимир Путин, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.
Воскресенье, 17 марта, является заключительным днем выборов президента России. По состоянию на 09:30 по московскому времени явка на избирательных участках составила 60%.
На платформе электронного дистанционного голосования явка составила 91%, участие в голосовании приняли более 4,2 миллиона россиян.
Выборы президента — 2024
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