Выборы 17 марта 2024, 10:44 Харитонов проголосовал на выборах президента Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Николай Харитонов проголосовал на выборах. Об этом сообщили «Известия».

Политик посетил избирательный участок в здании школы № 1317 в Москве. Он выразил надежду на достойный и хороший результат по итогам выборов.

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«В воскресенье заключительный день выборов. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — сказал политик.

Харитонов участвует в выборах президента от Коммунистической партии России. Также на пост главы государства претендуют действующий президент Владимир Путин, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Воскресенье, 17 марта, является заключительным днем выборов президента России. По состоянию на 09:30 по московскому времени явка на избирательных участках составила 60%.

На платформе электронного дистанционного голосования явка составила 91%, участие в голосовании приняли более 4,2 миллиона россиян.