Важное 17 марта 2024, 09:31 Явка на выборах президента России достигла 60% ЦИК: явка на выборах утром 17 марта к 09:30 достигла 60% РИА «Новости»

Читать 360tv в

В третий — основной — день президентских выборов, 17 марта, утром явка избирателей в целом по стране составила 60%. Данные на 09:30 привел ЦИК.

Выборы президента России в 2024 году проходят с 15 по 17 марта, голосование длится в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Реклама

В ЦИК отмечали, что технические специалисты в ходе первого дня голосования отразили около 160 тысяч атак на сервисы Центризбиркома и госуслуг. Злоумышленники пытались повлиять на ход дистанционного электронного голосования.

В воскресенье в Московской области стартовал третий, основной, день голосования на выборах. Для избирателей работу начали свыше 3,9 тысячи избирательных участков, они открылись ровно в 08:00.

Также у жителей региона, которые подали заявки заранее и прошли регистрацию, есть возможность проголосовать на платформе ДЭГ.