Выборы 09 сентября 2023, 12:47 Хакеры атаковали систему ДЭГ более 15,5 тысячи раз Глава ЦИК Памфилова: на ДЭГ обрушилось более 15,5 тысячи DDoS-атак РИА «Новости»

Читать 360tv в

На портал дистанционного электронного голосования с вечера 7-го до утра 9 сентября совершили 15 528 DDoS-атак. Такое заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова во время брифинга.

В большинстве случаев хакеры пытались атаковать сайт vybory.gov.ru, там заблокировали 14 197 атак.

Реклама

«В подавляющем большинстве идут из-за рубежа. Просто факты, просто цифры, без комментариев», — добавила она.

Памфилова сообщила, что эксперты будут дальше следить за динамикой и обо всем сообщать.

В России во второй день очного голосования на муниципальных и губернаторских выборах избирательные участки открылись в 65 регионах страны. Памфилова пояснила, что в 11 регионах было предусмотрено двухдневное голосование.

Ранее председатель ЦИК рассказала, что более 210 обращений, связанных с избирательной кампанией, поступили в Центризбирком России в первый день голосования. Она добавила, что это небольшое число.