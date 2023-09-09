Общество 09 сентября 2023, 10:21 Избирательные участки открылись в 65 регионах России во второй день голосования Памфилова: участки открылись в 65 регионах РФ на 2 день очного голосования РИА «Новости»

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В России во второй день очного голосования на муниципальных и губернаторских выборов избирательные участки открылись в 65 регионах страны. Данные привела глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она пояснила, что накануне свою работу начали участки в 54 субъектах России. К настоящему моменту они открылись еще в 11 регионах, где предусмотрено двухдневное голосование.

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«Уже сейчас в некоторых регионах мы наблюдаем высокую активность, целые очереди на участках», — сказала Памфилова.

Картину председатель ЦИК России назвала разнообразной и отметила, что 10 сентября к режиму полноценного голосования подключатся все 86 субъектов страны.

Высокую явку на избирательных участках зафиксировали 8 сентября в Донецкой Народной Республике. Памфилова объясняла ее тем, что в ДНР по настоянию ЦИК максимально использовали разнообразные формы голосования. Такой подход обеспечил безопасность жителей региона.