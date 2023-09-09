Выборы 09 сентября 2023, 12:37 ЦИК России получил в первый день голосования 213 обращений Более 210 обращений поступило в ЦИК РФ в первый день голосования РИА «Новости»

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Более 210 обращений, связанных с избирательной кампанией, поступили в Центризбирком России в первый день голосования. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии, сообщил ТАСС.

По ее словам, большая часть обращений содержала сведения о возможных нарушениях избирательного законодательства и просчетах в организации процесса голосования.

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«В такой масштабной работе 213 обращений — это мало», — отметила Памфилова.

Она добавила, что на тему предвыборных агитаций поступило 20 обращений, которые тщательно проверяются.

«Там, где надо, мы оперативно вмешиваемся», — заключила глава ЦИК РФ.

Ранее член Центризбиркома РФ Антон Лопатин назвал выборы в Донецкой Народной Республике историческим моментом. Он отметил, что голосование проходит строго по закону.