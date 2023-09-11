Выборы 11 сентября 2023, 05:29 Губернатор Подмосковья Воробьев набрал 83,68% голосов после обработки 99,62% протоколов Воробьев набрал 83,68% голосов после обработки 99,62% протоколов РИА «Новости»

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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах региона по итогам обработки 99,62% протоколов. Это следует из данных ЦИК России.

За Воробьева проголосовали 3 072 139 граждан. На втором месте представитель от КПРФ Александр Наумов, он набрал 233 717 голосов. После него — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, получивший 176 647 голосов. Четвертое место занял Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду», за него проголосовали 148 858 человек.

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Кандидат от КПРФ Наумов ранее заявил, что осознавал подавляющее лидерство нынешнего губернатора. Он выразил уверенность, что смог донести свою программу развития Подмосковья, включающую решение вопросов с увеличением промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, а также сельского хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья выразил благодарность жителям региона за активность на выборах. По его словам, такой интерес к голосованию стал рекордным за долгое время.