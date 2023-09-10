Подмосковье 10 сентября 2023, 21:23 «Явка рекордная». Губернатор Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за высокий интерес к выборам Губернатор Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активность на выборах

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая по видеоконференцсвязи с региональными отделениями «Единой России» о предварительных итогах Единого дня голосования — 2023, поблагодарил жителей Московской области за высокую явку. По словам главы региона, она стала рекордной за долгое время.

«Всегда выборы — очень ответственный рубеж, мы постарались провести максимально количество встреч, вся команда работала, хочу высказать слова благодарности жителям. И явка — это, наверное, рекорд за долгое время. Это говорит, что мы — одна команда, мы сплачиваемся и прекрасно понимаем со своей стороны, что для нас это большая ответственность — ответственность оправдать ожидания».

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Он также выразил слова благодарности мэру Москвы Сергею Собянину и президенту России Владимиру Путину.

«Хочу поблагодарить мэра. Москва и Московская область — это мегаполис, который нуждается в очень технологичных подходах. Также хочу поблагодарить нашего президента, правительство, потому что огромное количество программ — экология, образование, здравоохранение — все из них важны для жизни каждого», — подчеркнул Воробьев.

По предварительным результатам видно, что «Единая Россия» находится в хорошей форме, сказал глава Подмосковья. Он выразил надежду, что каждые следующие выборы партия сможет обеспечить выполнение наказов жителей.