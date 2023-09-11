Подмосковье 11 сентября 2023, 01:16 «Область будет развиваться». Кандидат в губернаторы Подмосковья Наумов поблагодарил избирателей за поддержку Кандидат в губернаторы Подмосковья Наумов поблагодарил избирателей за поддержку

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Кандидат на пост губернатора Московской области от регионального отделения КПРФ Александр Наумов заявил, что в ходе своей предвыборной кампании смог донести до избирателей программу по дальнейшему развитию Подмосковья. По его словам, регион продолжит процветать.

Он пояснил, что речь идет о проекте, который предусматривает решение вопросов с увеличением объемов промышленного производства, сельского хозяйства, наукоградов, малого и среднего предпринимательства.

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«Идя на выборы, мы четко осознавали, что в избирательной гонке будет лидировать Андрей Юрьевич Воробьев. Он сделал действительно много для Московской области, но сделать необходимо еще много», — подчеркнул Наумов.

Политик подчеркнул, что провел около 300 встреч, проехал по многим предприятиям и пообщался с трудовыми коллективами. Он нашел отклик по предложенной программе, некоторые части из которой в той или иной форме уже реализуются в регионе.

«В Московской области делается много для развития нашей экономики и социальной сферы. Но мы уверены что нашу программу жители также подержали. Потому что она направлена на развитие нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, наших наукоградов» — перечислил Наумов.

По его словам, реализация проекта превратит Подмосковье в локомотив для дальнейшего развития России. Партия КПРФ в Мособлдуме вместе с правительством региона намерена добиваться изменений в федеральном законодательстве и решать вопросы на региональном уровне.

Наумов поблагодарил жителей Московской области за голосование на выборах, коммунистические партии за поддержку программы и депутатов Госдумы за помощь в избирательной кампании.

«Я уверен в том, что Московская область будет развиваться и дальше и будут учтены наши предложения в программе развития области», — подытожил политик.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 52,38% бюллетеней кандидат в губернаторы Московской области Александр Наумов занимает второе место с результатом 5,99% или 99 010 голосов. Лидерство с самого начала оглашения предварительных результатов прочно удерживает действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев с результатом 84,49% или 1 396 170 голосов избирателей.