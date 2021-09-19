«Это наше будущее». Дмитрий Губерниев проголосовал на участке в Химках

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прибыл на избирательный участок № 3213 в Химках, чтобы принять участие в голосовании. Журналист сообщил «360», что, как и выборы депутатов Госдумы, для него отдельно интересны выборы в местные органы власти.

Губерниев заявил, что ему важно было посмотреть, что голосование проходит легитимно. Комментатор отметил, что на участке присутствуют наблюдатели и сотрудники полиции, а люди активно приходят голосовать. Губерниев встретил на участке и своего родного дядю.

«Я хочу сказать, что вот антиковидные меры соблюдаются, наблюдатели есть, вежливая комиссия», — сообщил он.

Журналист отметил, что участие в голосовании — это гражданский долг.

«Я все время хожу на выборы, это наше будущее, это важно. И не только выборы в Государственную думу, но и еще и в местные органы власти, которые меня отдельно интересуют, безусловно, потому что я здесь живу. И мне важно, чтобы люди, которые потом решали вопросы жителей Химок, жителей Сходни, Фирсановки, Новогорска, были компетентны», — объяснил комментатор.

Ранее российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков проголосовал на участке в Сергиевом Посаде. Спортсмен отметил, что участие в выборах — это долг каждого гражданина РФ.

Сегодня в России проходит третий и заключительный день голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в Московской области будут работать до 20:00. Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 12:00 воскресенья превысила 32%, сообщил ранее глава Мособлизбиркома Илья Березкин.