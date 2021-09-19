«Это наш долг». Олимпийский чемпион Легков проголосовал в Сергиевом Посаде

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков принял участие в голосовании на парламентских выборах. Спортсмен в комментарии заявил, что считает это долгом каждого гражданина России.

Легков проголосовал в воскресенье на избирательном участке в Сергиево-Посадском городском округе.

«Это наш долг, долг гражданина РФ», — объяснил лыжник важность участия в выборах.

Спортсмен отметил, что голосовать необходимо для того, чтобы жизнь в стране улучшалась, чтобы ремонтировались дома культуры и люди видели позитивные изменения в каждой отрасли и сфере.

«Считаю, что для этого надо проголосовать. Чтобы те люди, которые победят на выборах, работали на благо жителей», — сказал Легков.

Третий и основной день голосования проходит сегодня в Московской области. Избирательные участки работают до 20:00. Также в Подмосковье организовано почти 300 мобильных пунктов для голосования. Они открылись в населенных пунктах, в которых нет помещений для голосования или затруднено транспортное сообщение.