Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 12:00 заключительного дня голосования составила 32,5%. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Сегодня продолжается голосование. Мы проводим промежуточные итоги на 12:00. Предварительная явка в Московской области близка к идеалу — 32,5%, что составляет 1 919 000 человек. Явка стандартная, понятная. Прибавка по сравнению с 10:00, то есть в период с 10:00 до 12:00 проголосовали 2,8% избирателей», — уточнил он.

Березкин отметил, что на участках достаточно спокойно, особых нарушений зафиксировано не было, жалоб на действия избирательной комиссии и кандидатов не поступало. Ход избирательного процесса осуществляют 23 019 человек, из них 12 тысяч — наблюдатели, заключил председатель Мособлизбиркома.

Выборы разных уровней в России проходят в этом году 17, 18 и 19 сентября. По всей стране жители выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. В Московской области также идет голосование за депутатов Мособлдумы.