Выборы 18 марта 2024, 12:02 Двоих наблюдателей удалили с избирательных участков в России ЦИК: суд удалил с участков наблюдателей в Краснодарском крае и Амурской области РИА «Новости»

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Во время президентских выборов в России суд удалил с избирательных участков двоих наблюдателей в Краснодарском крае и Амурской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.

«Ими совершались действия, препятствующие процедуре голосования», — рассказала она.

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Всего были заявлены 333 599 наблюдателей, почти 90% из них присутствовали на участках. За ходом голосования также следили 1115 международных наблюдателей из 129 стран.

Недействительными во время президентских выборов в России признали 709 бюллетеней в восьми субъектах страны. Кроме того, во время голосования зафиксировали огромную степень «потенциально опасных воздействий» извне. Хакеры пытались сократить явку на голосование.