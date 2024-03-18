18 марта 2024, 12:02
Двоих наблюдателей удалили с избирательных участков в России
ЦИК: суд удалил с участков наблюдателей в Краснодарском крае и Амурской области
Во время президентских выборов в России суд удалил с избирательных участков двоих наблюдателей в Краснодарском крае и Амурской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.
«Ими совершались действия, препятствующие процедуре голосования», — рассказала она.
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Всего были заявлены 333 599 наблюдателей, почти 90% из них присутствовали на участках. За ходом голосования также следили 1115 международных наблюдателей из 129 стран.
Недействительными во время президентских выборов в России признали 709 бюллетеней в восьми субъектах страны. Кроме того, во время голосования зафиксировали огромную степень «потенциально опасных воздействий» извне. Хакеры пытались сократить явку на голосование.
Элла Памфилова
Суд
Россия
Выборы
Краснодарский край
Выборы президента — 2024
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