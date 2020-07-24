Досрочное голосование пройдет на осенних выборах 11 и 12 сентября

Памфилова отметила, что принятый во вторник Госдумой закон о трехдневном голосовании на выборах разного уровня, не распространялся на единый день голосования.

«Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась, прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования. То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться», — пояснила Памфилова. Она обратила внимание, что такое решение комиссии продиктовано «требованием времени» из-за пандемии, и пока еще не очень стабильной эпидемиологической обстановкой в разных регионах.

По словам председателя ЦИК, в сентябре могут применить дополнительные формы организации голосования, среди которых досрочное голосование на участке и за его пределами, например, в придомовых территориях. Досрочное голосование пройдет в течение двух дней с 08:00 до 20:00 по местному времени. Ранее Памфилова выступила с предложением перенести единый день голосования на другой месяц, потому что сентябрь «самый неудачный».